Calciomercato Napoli, idea clamorosa: Gonzalo Higuain potrebbe tornare!

Il Napoli è sempre alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione in vista della possibile partenza di Arkadiusz Milik. L’ultimo degli scenari proposti ad Aurelio De Laurentiis, però, ha dell’incredibile. Tra i tanti nomi accostati al club azzurro c’è infatti anche quello di Gonzalo Higuain, arrivato a Napoli nel 2013 per sostituire Edinson Cavani e passato alla Juventus 3 anni più tardi. L’ultima voce è davvero clamorosa, ma arriva da una firma prestigiosa come Furio Fedele del Corriere dello Sport, che ne ha parlato nel corso di un intervento a 7 Gold: “Higuain potrebbe andare al Napoli. L’argentino è destinato a lasciare la Juventus e non disdegnerebbe un ritorno in una città in cui ha fatto benissimo”.

Il giocatore, tuttavia, non si era lasciato in buoni rapporti con Aurelio De Laurentiis, accusandolo di essere l’artefice del suo trasferimento. Il presidente, invece, ha raccontato che il “Pipita” aveva avuto da ridire su alcuni suoi compagni di squadra. Sarebbe difficile convincere la tifoseria napoletana ad accogliere nuovamente l’attaccante.