Calciomercato Napoli, il retroscena: Aurelio De Laurentiis voleva Sandro Tonali del Brescia

Il Napoli aveva pensato a Lucas Torreira come obiettivo per il centrocampo in questa sessione di calciomercato, poi ha virato su Stanislav Lobotka. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, però, Aurelio De Laurentiis era entrato in contatto con Massimo Cellino per Sandro Tonali, regista classe 2000. Il Brescia, però, ha preferito non privarsene per non sottrarre forze utili alla ricerca della salvezza. Inoltre, il giocatori è nel giro della Nazionale e ha discrete chance di rientrare nella lista del ct Roberto Mancini per gli Europei di giugno.

Del Brescia piace anche Andrea Cistana, che potrebbe aiutare Gennaro Gattuso a non perdere troppa qualità nel reparto arretrato. Per lui vale lo stesso discorso e per il momento non si muoverà. Insomma, il Napoli sta dimostrando di avere parecchie idee, ma fatica a trasformarle in realtà. Gli obiettivi sono tanti e i riscontri sono pochi. Il tempo stringe, specie per il calciomercato invernale. Ci vuole assolutamente un rinforzo.