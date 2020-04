Calciomercato Napoli, il Real Madrid insiste per Fabian Ruiz offrendo Luka Jovic

Luka Jovic lascerà probabilmente il Real Madrid e secondo Goal.com gli spagnolo lo useranno come pedina di scambio per arrivare a Fabian Ruiz del Napoli. Nonostante i 60 milioni più 5 di bonus pagati per lui poco meno di un anno fa, l’attaccante serbo non ha mai del tutto convinto Zinedine Zidane. Il Napoli però chiede molto per il suo centrocampista. Il Real Madrid avrebbe offerto l’ex Eintracht al Napoli proprio per ammorbidire Aurelio De Laurentiis in sede di trattativa.

L’operazione potrebbe andare in porto sia come affare a sé stante sia come incentivo per abbassare la cifra necessaria per l’acquisto di Fabian Ruiz, ad oggi tra i primi nomi nella lista di mercato estiva di Florentino Perez. Il serbo potrebbe prendere il posto di Arkadiusz Milik che non ha ancora trovato l’accordo con gli azzurri per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, dettaglio non indifferente che lo sta allontanando sempre più da Napoli.