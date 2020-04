Calciomercato Napoli, il piano di Aurelio De Laurentiis per prendere Luka Jovic senza cedere Fabian Ruiz

Il Napoli vuole Luka Jovic del Real Madrid per rinforzare il proprio attacco. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, il club azzurro non avrebbe mai rinunciato all’idea di acquistare il talento serbo. Tuttavia, non vuole cedere per questo Fabian Ruiz. Aurelio De Laurentiis, infatti, avrebbe posto il veto, ribadendo di voler mantenere le due operazioni separate così da incassare il più possibile dalla cessione del suo centrocampista. Il piano del patron azzurro è di giocare al rialzo, considerando la concorrenza di Barcellona e Manchester City per l’andaluso.

L’alternativa è quella di blindare direttamente Fabian Ruiz. IL Napoli prolungherebbe il contratto dello spagnolo e lo lascerebbe partire soltanto nel 2021, dopo gli Europei, così da farne aumentare eventualmente la valutazione di mercato. Per Luka Jovic si proverà invece a far leva sullo scarso rendimento degli ultimi tempi per far scendere il prezzo e tentare di portarlo in azzurro con una spesa compresa tra i 40 e i 50 milioni di Euro.