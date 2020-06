Calciomercato Napoli, il Paris Saint-Germain abbandona Kalidou Koulibaly: 100 milioni sono troppi

Kalidou Koulibaly continua ad attirare l’attenzione di tantissimi club in giro per l’Europa. In Inghilterra ci sono Liverpool, Manchester United e anche l’Everton di Carlo Ancelotti sulle sue tracce. In Francia, invece, il difensore senegalese piaceva molto al Paris Saint-Germain, ma in queste ore sembra che il suo nome sia stato cancellato dalla lista della spesa dello sceicco. Le Parisien ha fatto il punto sul mercato dei campioni della Ligue 1 spiegando la situazione..

La società parigina vuole sostituire in difesa il partente Thiago Silva, ma non interverrà sul mercato. La soluzione, infatti, si troverà direttamente nella attuale rosa con Marquinhos e Presnel Kimpembé. Dunque non c’è bisogno di acquisti onerosi, almeno per il momento. Il cambio di direzione e la decisione di non insistere deriva anche dalla richiesta troppo alta da parte della società partenopea: Aurelio De Laurentiis pretende 100 milioni di Euro per il centrale azzurro. I transalpini hanno preferito rinunciare.