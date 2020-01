Calciomercato Napoli, i rinnovi di José Maria Callejon e Dries Mertens rimandati a fine mese

Il tema dei rinnovi tiene sempre banco nell’ambito del calciomercato Napoli. Entro fine mese, infatti, ci sarà un altro incontro per discutere del prolungamento dei contratti di José Maria Callejon e Dries Mertens. Stando a quanto riferito da Tuttosport, non c’è ancora intesa. Se non dovesse essere raggiunto l’accordo, da febbraio in avanti i due azzurri comincerebbero a guardarsi intorno seriamente e potrebbero già firmare con un altro club in cui trasferirsi poi la prossima estate, secondo le regole FIFA. Il belga, nella fattispecie, al momento è fuori città per cercare di guarire dall’infortunio che lo costringerà a saltare il big match con l’Inter. L’intenzione di entrambi i giocatori sarebbe quella di rimanere in azzurro, ma alle loro condizioni. Nonostante le cospicue offerte di Aurelio De Laurentiis in termine di ingaggi, i due vogliono monetizzare il più possibile, proprio in quanto ultratrentenni. Potrebbe trattarsi dell’ultimo grande contratto della loro carriera.