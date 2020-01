Calciomercato Napoli, gli aggiornamenti su Stanislav Lobotka: ormai manca poco

in

Arrivano altre notizie sul possibile trasferimento di Stanislav Lobotka, che sta infiammando il calciomercato Napoli. Le ultime indiscrezioni ritengono che lo slovacco abbia già un accordo con gli azzurri per un contratto da quattro anni e mezzo a 1,8 milioni di Euro a stagione. L’amico di Marek Hamsik aspetta lui stesso l’ufficialità. Il Celta Vigo prova a tirare sul prezzo, sperando di arrivare a 25 milioni di Euro con i bonus, ma il Napoli, che aveva offerto 18 milioni più 2 di bonus, non sembra andare oltre i 20 più 2-3 di bonus.

Insomma, ormai la distanza tra domanda e offerta si è assottigliata parecchio. Nell’arco di una settimana il giocatore potrebbe essere effettivamente a disposizione di Gennaro Gattuso. Un rinforzo che ci vuole considerando le tante partite difficili che attendono il Napoli all’inizio del girone di ritorno. Adesso la priorità è quella di non perdere contro l’Inter per evitare di cominciare l’anno nel peggiore dei modi e per cercare di accogliere bene lo slovacco.