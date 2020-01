Calciomercato Napoli, Fernando Llorente può andare al Tottenham per sostituire Harry Kane

Il futuro di Fernando Llorente continua ad essere in dubbio Napoli. L’attaccante spagnolo, con l’arrivo di Gattuso e il passaggio al 4-3-3 che sta esaltando Milik, teme di rimanere fuori dai giochi. Il suo impiego è diminuito drasticamente negli ultimi tempi. A inizio stagione la situazione sembrava totalmente diversa. Da settimane si parla di una possibile destinazione meneghina in casa dell’Inter, ma adesso spunta anche un’altra pista. Non si esclude infatti il ritorno al Tottenham, squadra con la quale il giocatore ha conquistato la finale di Champions meno di un anno fa. Si tratterebbe di una operazione in prestito fino al 30 giugno, per la quale sarebbe già arrivato il consenso di entrambi i club. Gli inglesi devono rimediare all’infortunio di Harry Kane e quello dello spagnolo, che conosce già l’ambiente, sarebbe il profilo ideale. A lui spetta l’ultima parola. Si preannuncia un addio non indifferente per i tifosi che avevano iniziato ad apprezzare l’ex juventino.