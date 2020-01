Calciomercato Napoli, dalla Francia escludono il passaggio di Faouzi Ghoulam al Marsiglia

Il futuro di Faouzi Ghoulam continua a far interrogare i tifosi sul destino del Napoli. Ormai l’algerino è diventato un oggetto misterioso ed è finito chiaramente ai margini del progetto azzurro. Tante voci stanno condendo in questi giorni il calciomercato Napoli e una di queste riguarda il Marsiglia. I francesi rimangono i più vicini all’acquisto del terzino, anche se non sembra tutto cosi scontato. Dalla Francia il portale marseillefootball.fr ha riportato infatti le parole dell’entourage del giocatore del Napoli, che avrebbe chiarito sulla vicenda: “Non sappiamo da dove provenga questa voce. Non c’è assolutamente niente. Nessuno ha detto nulla a Faouzi di un possibile interesse da Marsiglia”.

Una brutta notizia per i tifosi, che pur non volendosi allontanare da un elemento che ha dato tanto alla causa azzurra, preferiscono una rosa effettiva. Cristiano Giuntoli deve far presto: il Napoli deve acquistare un altro terzino che possa dare una mano a Mario Rui.