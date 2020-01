Calciomercato Napoli, come alternativa allo scambio tra Matteo Politano e Fernando Llorente c’è Ferreira Carrasco

Il calciomercato Napoli entra nel vivo. L’Inter continua a considerare Matteo Politano cedibile e dopo averlo proposto alla Roma per Leonardo Spinazzola, lo ha offerto anche al Napoli per avere in cambio Fernando Llorente. Lo spagnolo non ha fatto male finora, segnando anche al Liverpool nella gara di andata di Champions, ma secondo La Repubblica il club azzurro preferirebbe attuare l’operazione. Intanto, il Napoli si avvicina anche a Stanislav Lobotka aumentando l’offerta per il Celta Vigo a 18 milioni di Euro più 2 di bonus, contro la richiesta di 22 milioni. Nel caso non ci dovessero essere sviluppi su nessun fronte, gli azzurri punterebbero Ferreira Carrasco per l’attacco. Il belga vuole lasciare la Cina e stando al Corriere della Sera vorrebbe giocare proprio in Italia. Il Napoli deve approfittarne, anche perché può contare sulla buona parola di Marek Hamsik, che sta già partecipando a distanza al possibile trasferimento di Stanislav Lobotka all’ombra del Vesuvio.