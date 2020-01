Anche Zdenek Zeman commenta l’esonero di Carlo Ancelotti: “Avevo intuito che sarebbe accaduto al Napoli”

Zdenek Zeman, ex allenatore di Roma e Lazio, ha parlato anche del Napoli nella sua lunga intervista al Corriere dello Sport. “Sarri? Il Napoli non va preso come esempio, perché resta quasi unico nel suo genere. Ancelotti? Non sono dentro le questioni, però ho seguito, visto e letto e dopo le ultime vicende, qualcosa mi lasciava intuire che sarebbe accaduto. Deve averlo capito anche l’Everton, visto che è successo tutto così in fretta”.

Nella sua carriera il boemo ha lasciato diverse società, ma è riuscito a conquistarsi comunque una bella fetta del cuore delle sue tifoserie, specie nella capitale. Zdenek Zeman è sempre stato apprezzato per il suo gioco votato all’attacco, in grado di esaltare il pubblico. Tuttavia, i risultati non sono mai stati troppo felici nelle serie superiori e il mister sa bene cosa significhi essere esonerato. Non c’è da stupirsi troppo se il tecnico riesce a comprendere la situazione di Carlo Ancelotti.