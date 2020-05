Calciomercato Napoli, c’è una piccola possibilità che Hirving Lozano rimanga in azzurro

Hirving Lozano non ha ancora deciso il suo futuro. Acquistato dal Napoli per diverse decine di milioni di Euro, l’ex attaccante del PSV Eindhoven ha visto più la panchina che il campo. Oggi il “Chucky“ è desiderato da Carlo Ancelotti all’Everton. Da tempo, ormai, si parla della della possibilità che il calciatore assistito da Mino Raiola lasci Napoli già al termine di questa stagione.

I media messicani, però, si dicono certi che l’attaccante possa ancora restare in azzurro, ma curiosamente il tutto sarebbe legato al futuro di Lautaro Martinez. Se l’argentino venisse ceduto dall’Inter al Barcellona, allora i nerazzurri virerebbero con ancor più forza su Dries Mertens. “Ciro” starebbe già trattando per un trasferimento a parametro zero a luglio. Con il belga lontano dalla città del Vesuvio, Hirving Lozano potrebbe avere chiaramente maggiori chance di impiego da parte di Gennaro Gattuso, così da legittimare l’ingente investimento del 2019. Non si può escludere nulla.