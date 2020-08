Calciomercato Napoli: Carlo Ancelotti vuole Nikola Maksimovic, la Juventus potrebbe aspettare un anno per Arkadiusz Milik

Continuano le voci su un possibile addio al Napoli di Nikola Maksimovic. A parlare del futuro del centrale classe ’91 è anche La Gazzetta dello Sport: “In uscita potrebbe esserci anche Nikola Maksimovic al quale l’Everton ha offerto un quadriennale da 2 milioni di euro a stagione. Ancelotti lo rivorrebbe alle proprie dipendenze, Operazione possibile, perché dal Lille arriverà anche il difensore centrale, Gabriel, che farebbe coppia con Manolas”.

La Juventus, intanto, si è confrontata con il nuovo tecnico Andrea Pirlo confermando il gradimento per Arkadiusz Milik. Il Napoli non intende allontanarsi però dalla richiesta iniziale di 40 milioni di Euro per il polacco. Il club bianconero si sta muovendo anche su altre piste e sta valutando la possibilità di attendere la naturale scadenza del contratto del polacco per far slittare lo sbarco a Torino nel 2021, ovviamente a parametro zero. Il Napoli deve fare in fretta se vuole monetizzare e non perderci troppo.