Calciomercato Napoli, Carlo Alvino sottolinea: “Il ‘Papu’ Gomez non è una priorità”

Nel corso di “Radio Goal”, Carlo Alvino ha espresso alcune considerazioni sugli azzurri ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Il Napoli i suoi 24 punti li ha conquistati in maniera onesta, col sudore della fronte. La media del Napoli è di 2.4 a partita superiore all’anno dei record di Maurizio Sarri, è una squadra che sta mettendo in mostra la qualità e la vastità della rosa. Non dimentichiamoci del dato dei zero rigore a favore, numero che stride con quelli di Lazio e Juve, trova davvero difficile spiegazione”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Gomez interessa al Napoli? Sicuramente è un calciatore che piace, il Napoli però sta benissimo dalla cintola in su. Gattuso come pesca, pesca bene, non credo che il “Papu” sia una priorità del Napoli. Credo che sarà sfoltita la rosa a gennaio e si cercherà di racimolare un gruzzoletto per il laterale sinistro”, ha aggiunto il giornalista in diretta.