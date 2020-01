Calciomercato Napoli: Andrea Petagna si avvicina, Fernando Llorente verso l’addio

Il Napoli continua a lavorare per il passaggio di Andrea Petagna in azzurro. Nonostante le varie difficoltà delle ultime ore, la conclusione dell’affare sembra più vicina. Al momento i club non hanno ancora raggiunto un accordo, ma manca davvero poco. Un paio di milioni di differenza tra domanda e offerta, ma già oggi si potrebbe chiudere sui 17 milioni di Euro più bonus. L’attaccante, cercato anche dalla Roma, rimarrebbe in prestito alla SPAL fino a giugno. Il giocatore ha già dato la sua disponibilità al trasferimento e ha trovato l’intesa economica col Napoli per l’ingaggio, anche in relazione ai diritti d’immagine che spesso rallentano le operazioni azzurre.

Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, non dovrebbero esserci ulteriori intoppi nella trattativa. Il Napoli sgomina così la concorrenza e si assicura uno dei centravanti più interessanti della Serie A, che deve ancora far vedere del tutto il proprio valore. A questo punto, Fernando Llorente è dato chiaramente in partenza per giugno.