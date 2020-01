Calciomercato Napoli, è ufficiale: Matteo Politano è azzurro, c’è l’annuncio di Aurelio De Laurentiis

Matteo Politano è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Dopo le visite mediche svolte nella giornata di ieri a Villa Stuart, a 9 giorni di distanza da quelle fatte per conto della Roma, il calciatore è azzurro. L’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato come ormai da tradizione su Twitter con un classico “Benvenuto Matteo”. Matteo Politano approda all’ombra del Vesuvio in prestito per 18 mesi per 2,5 milioni di Euro, con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni più altri 2 di bonus, legati al raggiungimento della Champions e alle presenze. L’esterno vestirà la maglia numero 21 e percepirà un ingaggio di 2.2 milioni più 300.000 Euro di premi facilmente raggiungibili.

Il suo sogno è quello di riprendersi la Nazionale, prossima agli Europei che vedranno gli azzurri impegnati all’Olimpico per tutta la fase a gironi. Scottata, la Roma sta pensando al ritorno di Stephan El Shaarawy dopo la delusione ottenuta con il mancato scambio di Leonardo Spinazzola per Matteo Politano con l’Inter.