Calciomercato Napoli, Andrea Petagna possibile pedina di scambio per arrivare ad Andrea Belotti

Andrea Belotti è oggi il capitano del Torino, un leader, un riferimento granata, ma il suo futuro resta comunque in bilico. Ne parla oggi il quotidiano La Stampa: l’attaccante si trova infatti di fronte a un bivio e deve capire se restare granata o andar via, accettando la corte delle big. Come quella del Napoli il cui pressing è insistente ormai da tantissimo tempo. Il club starebbe pensando di inserire anche Andrea Petagna nell’operazione, oltre che 20 milioni di Euro, per portare il “Gallo” all’ombra del Vesuvio.

Il problema sostanziale, però, riguarda la volontà del calciatore più che la valutazione economica. Sullo sfondo ci sono anche Milan e Roma, ma oggi il Napoli sarebbe in pole qualora Andrea Belotti pensasse di lasciare il Torino. Di certo, trattare con Urbano Cairo non sarà facile. Il presidente granata sa bene che al Napoli interesserebbe anche Salvatore Sirigu, ma ha sempre specificato che venderà cari i suoi gioiellini.