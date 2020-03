Calciomercato Napoli, Allan possibile pedina di scambio per Matias Vecino

Le attenzioni sul calciomercato non si arrendono nemmeno in tempo di Coronavirus. Con le prestazioni altalenanti di Daniele Padelli, l’Inter sarebbe orientata ad acquistare nel prossimo mercato un vice-Handanovic e la questione potrebbe riguardare il Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i nerazzurri avrebbero scelto in Luigi Sepe il candidato numero uno, nonostante sia seguito anche dagli azzurri che l’hanno fatto crescere. Fra le pedine di scambio per il Parma ci sarebbe uno fra Ionut Radu e Lucien Agoumé e Lorenzo Pirola.

I destini di Inter e Napoli potrebbero incrociarsi anche per quanto riguarda altre operazioni, precisamente di scambio. I nerazzurri vogliono mettere in atto una strategia per rinforzare la propria rosa. L’amministratore delegato Beppe Marotta starebbe pensando ancora ad Allan. Matias Vecino potrebbe diventare a quel punto una valida pedina di scambio per il club di Aurelio De Laurentiis. Il brasiliano non ha ancora chiarito le intenzioni sul proprio futuro.