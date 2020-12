Bruno Giordano non crede nel Napoli: “Scudetto? Vincerà una tra Juve, Milan o Inter”

in

L’ex azzurro Bruno Giordano ha parlato a TMW Radio del Napoli e della corsa allo scudetto. “Il Milan lotterà fino alla fine. Abbiamo visto con che energia e carattere ha lottato con la Lazio. Nella sofferenza si sanno esaltare, questo è lo spirito di una grande squadra. Mancavano tanti punti di riferimento ma contro una grande Lazio l’hanno spuntata senza rubare nulla. Hernandez ha risolto la partita e per ora è il terzino più forte del mondo”.

“Scudetto? Vincerà una tra Juve, Milan o Inter. Se lo giocano loro. E’ dall’inizio che diciamo che non convince il Milan ma poi vince o pareggia. La partita con la Lazio è l’esempio di una squadra che comincia realmente a crederci. Nelle annate poi ci sono delle partite che ti danno una sicurezza che diventa fondamentale. Torino il flop, mi aspettavo anche di più dalla Juve ma col cambio tecnico ci può stare. Il top è il Benevento, quello che sta facendo Pippo Inzaghi è tanta roba”.