Bologna-Napoli 0-1 all’intervallo: la sblocca Victor Osimhen su assist di Hirving Lozano

Il Napoli arriva a Bologna con una situazione che non è del tutto idilliaca. Mario Rui e Faouzi Ghoulam finiscono entrambi in tribuna, ma dopo pochi secondi dal calcio d’inizio è evidente che le preoccupazioni saranno altre. Tiémoué Bakayoko atterra subito un avversario e il leitmotiv del match viene caratterizzato da falli e interruzioni continue. Non sono molte le occasioni per pungere. Victor Osimhen ci prova da fuori area, invano. I padroni di casa sono più confusionari e soprattutto inconcludenti dalle parti di David Ospina. Kalidou Koulibaly fa bella figura. Al 22′, ecco la svolta: appena c’è un po’ di spazio, Hirving Lozano galoppa sulla destra e crossa per Victor Osimhen, che da solo può battere di testa Lukasz Skorupski per lo 0-1.

Un po’ di paura per Hirving Lozano, atterrato da Danilo. Sarà Dries Mertens a cercare il raddoppio, producendosi addirittura nel tiro a giro tipico di Lorenzo Insigne, il quale ci prova invece nel finale.