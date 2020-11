Bologna-Napoli 0-1: David Ospina miracoloso nel finale

Il Napoli arriva a Bologna lasciando Mario Rui e Faouzi Ghoulam in tribuna. Il tempo per indagare, però, è poco. La partita mette subito di fronte due squadre che faticano a sciorinare gioco e a trovare il guizzo giusto per pungere. Non sono molte le occasioni per pungere. Victor Osimhen ci prova da fuori area, invano. I padroni di casa sono più confusionari e soprattutto inconcludenti dalle parti di David Ospina. Al 22′, allora, ecco la svolta: appena c’è un po’ di spazio, Hirving Lozano galoppa sulla destra e crossa per Victor Osimhen, che da solo può battere di testa Lukasz Skorupski per lo 0-1.

Un po’ di paura per Hirving Lozano, atterrato da Danilo. Sarà Dries Mertens a cercare il raddoppio, producendosi addirittura nel tiro a giro tipico di Lorenzo Insigne, il quale ci prova invece nel finale del primo tempo. Nella ripresa lo 0-2 di Kalidou Koulibaly viene annullato dal VAR per un tocco di mano di Victor Osimhen, sul quale era stato commesso forse fallo da rigore. Il Napoli riesce a conservare il risultato, ma negli ultimi minuti David Ospina si deve prodigare in un intervento da pochi centimetri su Riccardo Orsolini per mantenere la porta azzurra inviolata. Di riffa o di raffa, Gennaro Gattuso porta a casa il risultato e il Napoli vola a 14 punti, in attesa di capire se potrà riottenere quello sottratto dal Giudice Sportivo.