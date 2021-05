Beppe Bruscolotti promuove Lorenzo Insigne: “Ha avuto un anno eccezionale, è maturato tantissimo”

Beppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli, ha parlato in queste ore ai microfoni di “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. “Il Napoli non deve distrarsi. Dietro l’angolo c’è la gioia per tutti, per loro e per la città. Siamo nel momento in cui bisogna stringere i denti. La tensione è alta ma abbiamo un grande motivatore in panchina che sa cosa fare”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Insigne? Ha avuto un anno eccezionale, è maturato tantissimo. I numeri sono dalla sua parte ed ha preso anche un sacco di pali e traverse. Lo vediamo che si sacrifica per i compagni. A parte il bel gioco soffre e torna in difesa, è un vero leader e un vero capitano. Complimenti ancora a Lorenzo”, ha aggiunto l’ex giocatore azzurro. Effettivamente, quella attuale è stata una delle migliori stagioni della carriera di Lorenzo Insigne, che finalmente sembra essersi attestato su certi livelli.