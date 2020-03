Barcellona-Napoli, Alessandro Antinelli precisa: “Le coppe europee vanno avanti, lo ha detto la UEFA”

La volontà del mondo del calcio è quella di fermarsi ovunque. Rimane solo da convincere la UEFA. Tanti club italiani e non solo hanno sospeso incontri ufficiali e persino allenamenti. Le coppe europee, però, stanno andando avanti nonostante alcune gare siano già saltate a causa dell’emergenza del Coronavirus. Serve un svolta. Il giornalista Rai Alessandro Antinelli ha parlato della questione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Le coppe europee vanno avanti, lo ha detto la UEFA. Le disposizioni dicono questo e se il Getafe non ha intenzione di giocare si assume le responsabilità delle proprie azioni e perde la gara a tavolino. La previsione di contagio in Inghilterra, Germania e Spagna è preoccupante, si ritroveranno come l’Italia. Già l’Arsenal è in quarantena. È evidente che le coppe non possano continuare. I club sono in evidente disagio”. Sull’Europeo, invece, non ci sono ancora notizie certe. Tra un paio di settimane, invece, dovrebbe esserci la sosta per le nazionali.