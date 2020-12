AZ Alkmaar-Napoli 0-1 all’intervallo: Dries Mertens la sblocca subito

Il Napoli è di scena in casa dell’AZ Alkmaar, capace di battere gli azzurri al San Paolo nella fase a gironi di questa Europa League. Con un successo, gli azzurri sarebbero qualificati. Dopo il passo falso dell’andata, quindi, Dries Mertens pensa di mettere subito le cose in chiaro. Al 6′, dalla destra Giovanni Di Lorenzo riceve e mette dentro un pallone teso, che il belga, sulla linea del fuorigioco, ribatte facilmente in rete. Ottimo avvio del Napoli, che però si adagia un po’ troppo e rischia qualche pasticcio in difesa.

Al 20′ si fanno sentire allora gli olandesi: Zakaria Aboukhlal riceve in area al termine di un’azione veloce, trova l’angolino e David Ospina deve allungarsi per conservare il vantaggio della squadra partenopea. Nel finale del primo tempo Dries Mertens prova a rendersi di nuovo pericoloso, ma gli viene fischiato un offside inesistente. All’intervallo permane lo 0-1 per il Napoli, sempre più vicino ai sedicesimi.