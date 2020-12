AZ Alkmaar-Napoli 1-1: David Ospina para il rigore del possibile svantaggio

Il Napoli deve affrontare in Olanda l’AZ Alkmaar, che aveva battuto gli azzurri al San Paolo nella fase a gironi di questa Europa League. Dopo il passo falso dell’andata, quindi, Dries Mertens pensa di mettere subito le cose in chiaro. Al 6′, dalla destra Giovanni Di Lorenzo riceve e mette dentro un pallone teso, che il belga, sulla linea del fuorigioco, ribatte facilmente in rete. Ottimo avvio del Napoli, che però si adagia un po’ troppo e rischia qualche pasticcio in difesa. Al 20′ si fanno sentire allora gli olandesi: Zakaria Aboukhlal riceve in area al termine di un’azione veloce, trova l’angolino e David Ospina deve allungarsi per conservare il vantaggio della squadra partenopea.

La ripresa è appannaggio dei padroni di casa. Al 53′ l’AZ Alkmaar trova infatti il pari con Bruno Martins Indi, che da pochi passi devia in rete un tiro dalla distanza. Al 60′ gli olandesi si ritrovano persino con l’occasione per passare avanti, grazie al calcio di rigore procurato da Tiémoué Bakayoko. David Ospina, però, si oppone dagli 11 metri spedendo la palla sul palo. Il Napoli si ritaglia solo due occasioni con Andrea Petagna nel secondo tempo, ma prima di testa e poi in diagonale il centravanti spreca. Finisce 1-1, la qualificazione è rimandata.