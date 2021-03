Aurelio De Laurentiis si collega con la squadra: il Napoli deve credere nella Champions League

La Gazzetta dello Sport ha rivelato curioso retroscena su Aurelio De Laurentiis precedente al match tra Milan e Napoli. “La prima volta da avversario in quello che è stato il suo stadio per 15 lunghi anni (13 da calciatore e 2 da allenatore) non avrebbe potuto avere un epilogo migliore. Fino a ieri sera, Gattuso non aveva ancora conosciuto l’emozione di sedere in panchina e di sfidare il suo passato. E lo ha fatto sapendo che soltanto vincendo avrebbe potuto tenere in piedi l’impegno di riportare il Napoli nell’Europa dei grandi”.

“Pochi minuti prima dell’inizio della partita, Aurelio De Laurentiis s’è voluto collegare via Skype con il tecnico e coi giocatori per far sentire loro la propria vicinanza e per incitare il gruppo a non mollare. Il messaggio del presidente è stato commentato positivamente da tutto lo spogliatoio”. In particolare, sembra che il numero uno azzurro abbia rassicurato i giocatori sulla possibilità di arrivare ancora in Champions League.