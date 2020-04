Aurelio De Laurentiis infuriato dopo la lettera di Sky

in

Una lettera inviata da Sky 40 minuti prima dell’assemblea di Lega ha compattato tutti i club di Serie A che sono intenzionati a riprendere a giocare. La richiesta di maxi riduzioni ai club, con i conti già in debito d’ossigeno a causa della crisi da Coronavirus, ha fatto infuriare tutti i presidenti. La richiesta di sconti sarebbe pari a 455 milioni se il campionato non venisse portato a termine o di 200 in caso di conclusione.

La lettera ha scatenato reazioni molto pesanti, tra le quali quella di Aurelio De Laurentiis, che era tra i più infiammati. I club si sono sentiti presi per il collo con l’ultima scadenza fissata il 1° maggio. Il termine ultimo per accettare la proposta era invece a fine aprile, dunque tra pochi giorni. Claudio Lotito ha parlato addirittura di “ricatto”. Alla fine tutte le società si sono messe d’accordo: la ripresa del campionato va bene, in attesa di novità dal Governo.