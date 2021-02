Atalanta-Napoli 0-0 all’intervallo: Matteo Politano si fa male, ma rimane in campo

Il Napoli si ritrova al Gewiss Stadium per affrontare nuovamente l’Atalanta, che l’aveva eliminato nella doppia semifinale di Coppa Italia. Gli azzurri si presentano con una formazione falcidiata, rimasta orfana anche del capitano Lorenzo Insigne per un problema alla schiena sorto nelle ultime ore. Come prevedibile, gli ospiti faticano a trovare la porta avversaria. Al 17′ sono gli orobici ad andare vicini al colpaccio. Azione in verticale con Luis Muriel che si gira e serve Matteo Pessina, che cade in area prima di tentare la conclusione. Per l’arbitro, però, non è rigore. Al 25′ rischia di arrivare invece una brutta notizia per il Napoli: Matteo Politano inizia a fermarsi per un presunto stiramento. Si scalda addirittura l’infortunato Lorenzo Insigne, mentre Gian Piero Gasperini approfitta della pausa per lamentarsi del penalty non concesso e viene espulso.

Al 33′ Remo Freuler imbecca bene Robin Gosens, ma il mancino dell’esterno nerazzurro termina fuori. Matteo Politano stringe i denti e al 35′ favorisce su punizione il colpo di testa di Victor Osimhen impegna Pierluigi Gollini. Si tratta del primo vero pericolo creato dal Napoli. All’intervallo si rimane dunque sullo 0-0.