Cristiano Giuntoli sulle condizioni del Napoli: “Lorenzo Insigne ha un mal di schiena che ci sta dopo tante partite”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match tra Atalanta e Napoli, che si appresta ad essere caratterizzato da numerose assenze. “Insigne? Ha un mal di schiena che ci sta dopo tante partite, tante viaggi. Mi aspetto una partita con gran voglia e determinazione. Ci mancano tanti calciatori, ma dobbiamo pensare positivo. Abbiamo 13-14 ragazzi di livello e dobbiamo cercare di fare una grande prestazione e far superare il più velocemente possibile questo momento”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“La crescita di Osimhen? Ovviamente è stato tanto fermo e non potendo riposare e allenarsi trovare la condizione non è facile. In questo momento abbiamo lui, deve tener duro, resistere. Crediamo che ogni gara sia importante per lui”, ha aggiunto Cristiano Giuntoli. Il momento è chiaramente dei peggiori, ma il Napoli deve stringere i denti. Giovedì bisognerà tentare anche la rimonta con il Granada nel ritorno dei sedicesimi di Europa League.