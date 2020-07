Atalanta-Napoli 0-0 all’intervallo: infortunio per David Ospina, entra Alex Meret

Il Napoli non si fa trovare impreparato in quella che può essere una delle gare più importanti della stagione. A Bergamo, contro l’Atalanta, c’è ancora Dries Mertens a guidare l’attacco per provare ad avvicinare gli azzurri al quarto posto, occupato proprio dagli orobici. I 12 punti di differenza non fanno paura, nonostante i nerazzurri vantino il miglior attacco del campionato. Nei primi minuti Lorenzo Insigne e Dries Mertens si prendono la scena impegnando Pierluigi Gollini, mentre per i padroni di casa è Alejandro Gomez l’uomo più pericoloso. Proprio sugli sviluppi di un calcio di punizione dell’argentino si verifica uno degli episodi più incisivi del primo tempo: David Ospina si scontra con Mario Rui ed è costretto a lasciare il campo ad Alex Meret dopo alcuni minuti di attesa.

Il Napoli, però, non si perde d’animo. L’ex Duvan Zapata non punge ed è ancora Lorenzo Insigne a provare a sbloccare il risultato, invano. Al 39′ l’estremo difensore nerazzurro è costretto addirittura al tuffo di testa per anticipare Piotr Zielinski. Non subire goal da questa Atalanta è già un risultato, ma nella ripresa toccherà assolutamente capitalizzare.