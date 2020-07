Atalanta-Napoli 2-0: azzurri molli a inizio ripresa, il sogno Champions svanisce

A Bergamo, contro l’Atalanta, c’è ancora Dries Mertens a guidare l’attacco per provare ad avvicinare gli azzurri al quarto posto, occupato proprio dagli orobici. Nei primi minuti Lorenzo Insigne e il belga si prendono la scena impegnando Pierluigi Gollini, mentre per i padroni di casa è Alejandro Gomez l’uomo più pericoloso. Proprio sugli sviluppi di un calcio di punizione dell’argentino si verifica uno degli episodi più incisivi del primo tempo: David Ospina si scontra con Mario Rui ed è costretto a lasciare il campo ad Alex Meret dopo mezzora di gioco.

L’ex Duvan Zapata non punge ed è ancora Lorenzo Insigne a provare a sbloccare il risultato, invano. Al 39′ Pierluigi Gollini è costretto addirittura al tuffo di testa per anticipare Piotr Zielinski. A inizio ripresa, però, la musica cambia. Al 48′ il Napoli esce male dalla propria area, perde palla e Alejandro Gomez è libero di crossare per Mario Pasalic che di testa la mette dentro facilmente. Gli azzurri non hanno il tempo di riprendersi che 7 minuti dopo Robin Gosens buca Alex Meret scaricando il pallone alle sue spalle. L’ingresso di Hirving Lozano restituisce un po’ di vivacità alla manovra azzurra, ma si rivela insufficiente. L’Atalanta batte il Napoli e si porta a +15 sui partenopei. La qualificazione in Champions, prima complicata, assume adesso i connotati dell’utopia.