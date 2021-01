Arkadiusz Milik si presenta al Marsiglia: “So che il pubblico è un vero dodicesimo uomo qui”

Arkadiusz Milik ha tenuto la conferenza stampa di presentazione al Marsiglia. “So che la squadra sta attraversando un periodo difficile in questo momento, ma è una sfida. Voglio dare tutto per dimostrare le mie qualità, per giocare e per aiutare la squadra a vincere. L’allenatore ha mostrato interesse e io stesso volevo venire. Stavo attraversando un periodo difficile. Quando un giocatore non gioca è sempre molto difficile. Ho letto nei loro occhi che mi volevano, avevano bisogno di un attaccante e questa è una buona scelta per me. L’anno scorso l’OM ha giocato in Champions e l’obiettivo è vincere e riconquistare questa competizione”.

“Certo che sono pronto per giocare. Non ho giocato per diversi mesi e inevitabilmente ho perso un po’ di ritmo, ma mi stavo allenando duramente, spesso due volte al giorno, ma sappiamo che il ritmo arriva con le partite. Qualche partita e spero di essere pronto a giocare 90 minuti il ​​prima possibile. Non siamo in un buon periodo, ma l’atmosfera è buona nel gruppo.(…) L’atmosfera è davvero bella, sono stato già qui anche se la partita contro l’OM con il Napoli fu un’amichevole. Entrambe le volte che ho giocato qui ho trovato lo stadio fantastico. So che il pubblico è un vero dodicesimo uomo qui e spero che torneranno presto. Nessuno mi ha detto che è un brutto campionato. Abbiamo visto che l’OL è andato in semifinale di Champions League la scorsa stagione, il PSG in finale”.