Andrea Carnevale sottolinea: “Per Gennaro Gattuso e Paulo Fonseca potrebbe essere la stagione dei rimpianti”

Andrea Carnevale, doppio ex di Roma-Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport a poche ore di distanza dal big match tra giallorossi e azzurri. “Roma e Napoli hanno le potenzialità per entrare nei primi 4 posti. Certo, per Gattuso e Fonseca potrebbe essere la stagione dei rimpianti. Pensate, io il Napoli l’avevo messo tra le favorite per lo scudetto… Fonseca e Gattuso criticati? Io sto dalla loro parte, non si possono ignorare le attenuanti. Gattuso lo stimo come uomo e come allenatore, è stato soltanto sfortunato nel perdere tanti giocatori nello stesso momento. Fonseca merita, vedere giocare la Roma è un piacere. È una squadra giovane che diverte, proprio grazie a lui”.

L’incontro dell’Olimpico si preannuncia molto equilibrato, nonostante nella gara d’andata i partenopei abbiano vinto con un risultato largo e netto. Roma e Napoli vogliono arrivare in Champions League: entrambe le squadre hanno già fallito l’accesso all’Europa che più conta nell’ultima stagione.