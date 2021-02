Alex Meret dopo Napoli-Juventus: “Ci siamo aiutati per 95 minuti e questo fa la differenza”

Alex Meret ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sulla Juventus. “Ho sentito contrarsi il polpaccio, credo sia solo un crampo. Per quanto riguarda la partita, purtroppo Ospina s’è fatto male all’ultimo e sono dovuto andare in campo io. Sono contentissimo e orgoglioso di questo gruppo, abbiamo dato una grande risposta e speriamo che questo successo ci dia fiducia per il futuro. Oggi abbiamo creato molto meno rispetto al solito per la forza della Juventus, ma ciò che non è mancata è stata l’attenzione. Ci siamo aiutati per 95 minuti e questo fa la differenza. E’ una cosa che dev’esserci sempre per portare a casa i risultati e i punti”.

“Ero abbastanza tranquillo, sapevo cosa vuole fare il mister in fase di costruzione. Sono contentissimo per i punti portati a casa. David è molto abile coi piedi, si sa da quand’è arrivato. Abbiamo caratteristiche diverse. Sto lavorando tanto da quando è arrivato Gattuso sulla costruzione e penso di essere migliorato. Devo continuare così e fare ciò che chiede il mister. Le ultime volte con la Juventus mi è andata bene, oggi e in Coppa Italia. Bisogna tenere questa determinazione sempre per portare a casa i punti”.