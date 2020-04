Alessandro Renica sottolinea: “Se Faouzi Ghoulam non recupera si deve trovare un mancino, non si possono adattare sempre i giocatori”

L’ex difensore del Napoli Alessandro Renica ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live anche in merito alla questione dei terzini sinistri che affligge gli azzurri da un po’ di tempo. Mario Rui sta sostituendo da molto tempo Faouzi Ghoulam, che sembra non riuscire a ritrovare la forma.

“La situazione è drammatica a causa dell’emergenza Coronavirus. Ora non è il caso di fare polemiche, poi bisognerà individuare le responsabilità perché evidentemente il Covid 19 è stato sottovalutato. I terzini del Napoli? Se Ghoulam non recupera, si deve trovare un mancino, non si possono adattare sempre i giocatori in un ruolo in cui c’è bisogna di avere certe caratteristiche. Bisogna affiancare Mario Rui. Milik? Se sta bene fisicamente, io ci punterei ancora. Se continua a dimostrare questa fragilità, bisogna riflettere. La trattativa è in bilico per questa situazione”. Il polacco chiede 5 milioni di ingaggio per rinnovare. Il club pensa ad alternative come Zlatan Ibrahimovic o il ritorno di Edinson Cavani.