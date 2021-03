Alessandro Renica risponde a Marco van Basten: “Lui con il Milan ha rubato in modo vergognoso la Coppa Italia all’Atalanta”

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ha risposto alle accuse di Marco van Basten, ex attaccante del Milan, sullo scudetto vinto dagli azzurri nel 1990, intervenendo a Kiss Kiss Napoli. “Inaccettabile quest’accusa da parte di van Basten. Soprattutto perché proprio lui con il Milan ha rubato in modo vergognoso la Coppa Italia all’Atalanta. Non restituendo un pallone che andava restituito e andando al gol con Baresi. Loro ne hanno combinate di ogni, hanno rubato la partita, sono stati antisportivi”.

“Non si può accettare una lezione di sportività da parte loro che ne hanno fatte di peggio. Quello Scudetto lo vincemmo meritatamente anche se non giocammo benissimo quell’anno”, ha aggiunto l’ex difensore. Sono numerose le critiche che stanno piovendo all’indirizzo dell’ex campione olandese, generate dallo sdegno consequenziale alle sue ultime dichiarazioni. Non è la prima volta che Marco van Basten ha qualcosa da ridire sul Napoli di quegli anni, che insieme ai rossoneri prese parte alla Coppa dei Campioni.