Aleksander Čeferin punzecchia il Napoli? “La Superlega è un’invenzione italiana, di chi vince poco”

Quante volte Aurelio De Laurentiis ha promosso l’idea della Superlega? Lo scoppio della pandemia ha riportato in auge il tema, ma il presidente della UEFA Aleksander Čeferin è stato chiaro al riguardo, parlando a Sportlab. “Dobbiamo essere ottimisti. Concluderemo i campionati e giocheremo l’Europeo, vedremo se con o senza spettatori. Non credo che la formula dei playoff sia proponibile in un campionato. Il nostro protocollo sanitario funziona e avere 13 calciatori a disposizione per una partita è un numero molto stretto, è vero, ma i problemi sono altri: gli stadi vuoti, la quarantena, i test praticamente ogni giorno. L’alternativa è chiudere tutto, ma il mondo non si può fermare”.

“La Superlega è un’invenzione italiana, non è una nostra proposta anche perché sarebbe uno dei progetti più noiosi al mondo. Ne parlano due o tre club che pensano di meritare di vincere di più degli altri, ma che in realtà vincono poco. Non è una discussione seria, ucciderebbe il calcio e sono fortemente contrario”. Stoccata al Napoli?