Walter Mazzarri ricorda Edinson Cavani: “Quando eravamo a Napoli dopo ogni allenamento restavamo insieme un’ora per lavorare sui movimenti”

Walter Mazzarri si è raccontato nel corso di una intervista rilasciata a ‘France Football’, ricordando anche l’esperienza al Napoli che lo rese grande e alcuni aneddoti del periodo vissuto in azzurro. Il mister è pronto per tornare ad allenare. “Posso andare ovunque, Italia, Francia, Germania, Spagna. Ho solo bisogno di un progetto stimolante e farlo mio”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Cavani? Sono veramente fiero della sua carriera. È un giocatore che mi ha dato tanto e che a mio avviso può ancora fare molto bene. Cavani è uno che lavora per la squadra: al di là delle sue doti tecniche e fisiche, la sua qualità principale è la leadership. Ha un carattere forte. Quando eravamo a Napoli dopo ogni allenamento restavamo insieme un’ora per lavorare sui movimenti e le cose che doveva fare. Ha lavorato tantissimo”. A giorni il “Matador” si giocherà la finale di Europa League con il Manchester United, che affronterà il Villareal.

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.