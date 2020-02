Valter De Maggio e il retroscena su Kalidou Koulibaly: “Disse che non sarebbe mai andato alla Juventus”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha raccontato un aneddoto molto curioso su Kalidou Koulibaly nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Il difensore non è ancora sicuro della propria permanenza all’ombra del Vesuvio, ma le dichiarazioni fornite al giornalista rassicurano comunque in parte il tifoso napoletano. “Nel post-Sarri c’era qualche ipotesi per Koulibaly. La settimana di Napoli-Crotone, ultima giornata con Sarri in panchina. Io e Kalidou ci incrociamo, lui si ferma e chiacchieramo del gol alla Juve e dell’espulsione di Firenze. E gli chiedo se sarebbe andato alla Juventus. Lui mi risponde che sarebbe rimasto a Napoli e che sarebbe andato via solo per Barcellona, Real Madrid, Manchester City e PSG. Disse che non sarebbe mai andato alla Juventus. Questo a testimonianza di quanto sia un uomo vero”, ha raccontato Valter De Maggio in diretta. Al momento il senegalese è ancora in attesa di rientrare a pieno regime, ma a giugno si dovrà parlare del suo futuro.