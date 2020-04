Umberto Chiariello non vuole perdere Dries Mertens: “Si sta facendo un errore clamoroso”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ ha parlato Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, con il suo EditoNapoli. Impossibile non proncuniarsi sul futuro di Dries Mertens, il cui rinnovo sembra ancora congelato.

“Al di là dell’imbarazzo di De Laurentiis nel sapere che Giuntoli e Gattuso si offrono di ripianare le perdite dei dipendenti in cassa integrazione, la seconda cosa che si evidenzia oggi è la frenata su Mertens. In questi giorni Sky sta facendo vedere tutti i gol di Insigne e Mertens, 121 gol straordinari pochissimi sono banali. Vederli duettare è una delizia per gli occhi, uno non ha neanche 30 anni, l’altro ne ha 33. Davvero vogliamo perdere Mertens per andare incontro ad avventure? Sono perplesso, capisco che bisogna temporeggiare, De Laurentiis è un imprenditore molto lucido, è molto più freddo nell’agire che nel pensare. Su Mertens si sta facendo un errore clamoroso”, ha detto il giornalista. Perdere il belga sarebbe un errore.