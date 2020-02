Umberto Chiariello crede in Gennaro Gattuso: “Questo Napoli è costruito nelle corde del tecnico”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, il noto giornalista di Canale 21 Umberto Chiariello ha detto la sua in merito alla prossima gara del Napoli col Cagliari. “A Cagliari giocheranno Allan e Koulibaly? Allan fondamentale a centrocampo, con Demme finalmente avremo una cerniera e il Napoli può pensare ad un baricentro più alto. Se Insigne non gioca, Lozano è forzatamente ai box, Politano è mancino ma gioca al posto di Callejon, potrebbe essere riconfermato Elmas. Oggi si parla di Gattusismo, neologismo inutile ed inesistente. I grandi ‘ismi’ sono di gente che non ha giocato al calcio: fateci caso. Gattuso ha schemi derivanti da tanti anni di calcio, è un mediano che ama le squadre che remano, pedalano. Questo Napoli è costruito nelle corde di questo tecnico, mi auguro e mi aspetto che si evolva”. Fino a qualche settimana fa Umberto Chiariello era molto pessimista, poi aveva iniziato a credere nuovamente nel ritorno in Europa.