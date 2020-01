TUTTOSPORT – “Micidiali” è il titolo dedicato alla Juventus che batte la Roma in Coppa Italia

“Micidiali” è il titolo scelto dal quotidiano piemontese Tuttosport riferendosi alla bella vittoria della Juventus sulla Roma nei quarti di Coppa Italia. Finisce 3-1 la sfida dello Stadium, con i bianconeri avanti per le semifinali. Di spalla si parla anche di mercato, “Inter-Eriksen, assalto finale”, mentre per il Milan spunta il portoghese Florentinhho. In basso si fa riferimento al post social di Ciro Immobile dedicato agli haters che sui social hanno goduto della sua prestazione sfortunata col Napoli. Gli azzurri, intanto, si stanno fiondando su Matteo Politano. L’esterno, che sembrava promesso alla Roma, è rimasto all’Inter dopo che Beppe Marotta ha rifiutato in extremis lo scambio con Leonardo Spinazzola. A Napoli l’attaccante spera di trovare la continuità giusta per rientrare fra i 23 di Roberto Mancini per i prossimi Europei, anche se sarà difficile. La rosa dell’Italia è quasi ultimata, anche se l’infortunio di Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare aperta qualche porticina per dei nuovi ingressi.