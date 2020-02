TUTTOSPORT – La Juventus lavora per il ritorno di Paul Pogba

L’edizione di oggi di Tuttosport apre in prima pagina con la Juventus e quelle che potrebbe essere le prossime mosse in sede di mercato dei bianconeri. Il Manchester United, infatti, ha scaricato Paul Pogba, che da tempo accarezza l’idea del ritorno a Torino. Pertanto, Fabio Paratici sembra pronto a stringere i denti per riportare il francese in bianconero. “Strappo Pogba. Vai Juve!” è il titolo. Spazio anche al derby di Milano e al nuovo Torino di Moreno Longo, che ha preso il posto dell’ex allenatore del Napoli Walter Mazzarri.

Non ci sono particolari notizie sugli azzurri. D’altronde, il Napoli non attirerà troppo le attenzioni nel corso di questa giornata di campionato. Al San Paolo arriverà il Lecce, in lotta per la salvezza. In caso di successo dei partenopei, però, si potrebbe riaprire la corsa alla Champions League. La Roma viene da due sconfitte consecutive e il Napoli può portarsi a -6, sperando che tutti gli altri risultati gli vadano a favore.