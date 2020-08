TUTTOSPORT – “Juve, regala Pogba a Pirlo!”

in

“Juve, regala Pogba a Pirlo!”. Queste le parole di Luca Toni che Tuttosport riporta nell’apertura della prima pagina di oggi. L’ex bianconero parla del nuovo tecnico: “Ha una gran voglia di imparare, utilizzerà la difesa a quattro, nelle sue idee non c’è il contropiede, ma il dominio del gioco”. Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina anche ai nerazzurri con il seguente titolo: “Notte da Inter! La carica di Conte”. Romelu Lukaku guida la squadra a caccia della semifinale di Europa League. Il tecnico non ha dubbi: “Occhio alle loro ripartenze”.

“Assalto finale a Rodriguez”. Questo è il titolo che il quotidiano dedica invece ai granata nel taglio basso della prima pagina. Il terzino sinistro del Milan è finito nel mirino di Marco Giampaolo per rinforzare la sua squadra con un calciatore di esperienza che conosca bene il campionato di Serie A.