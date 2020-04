TUTTOSPORT – Il presidente dell’Emilia Romagna: “Rimanere uniti come mi ha insegnato la mia Juve”

“Alla fine vinciamo noi!“, così titola in prima pagina il quotidiano piemontese Tuttosport, intervista esclusiva a Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna e tifoso bianconero: “In un momento così difficile l’unica risposta possibile è rimanere uniti come mi ha insegnato la mia Juve. Amo quella del 1977 che vinse la Coppa Uefa con una rosa tutta italiana”.

In basso spazio alla morte del giornalista Rai Franco Lauro: “Addio, Lauro il signore della Tv sportiva”. 58 anni, è stato ritrovato morto nel letto. Non rispondeva da un paio di giorni al telefono e la sorella ha lanciato l’allarme. Un infarto la causa della morte. Franco Lauro ha lavorato in testate locali, radio private romane e tv. Grandissimo appassionato di basket, nel 2003 gli venne affidata, in coppia con Giampiero Galeazzi, la “Domenica Sportiva” del cinquantenario, poi nel 2004 “Domenica Sprint” e “90º minuto Serie B”. I tifosi lo potevano ascoltare soprattutto in occasione della Coppa Italia, esclusiva Rai.