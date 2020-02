TUTTOSPORT – 30.000 tagliandi per Napoli-Lecce

L’edizione di Tuttosport di oggi apre in prima pagina con la Juventus e Paulo Dybala. Il club bianconero starebbe lavorando al prolungamento di contratto dell’attaccante argentino. Un paradosso pensando che il giovane attaccante era vicino alla cessione pochi mesi fa. Spazio anche al festival di Sanremo e alla presenza di Geordina Rodriguez come co-conduttrice ed il compagno Cristiano Ronaldo in platea per assistere alla serata.

Per quanto riguarda il Napoli, si parla dei biglietti e dell’attuale affluenza al San Paolo. Il pubblico sosterrà gli azzurri anche di fronte al Lecce quartultimo in classifica. “Contro la rivale storica (spesso) per lo scudetto furono 39.111, mentre per la gara in programma domenica alle ore 15, sono già stati staccati 30.000 tagliandi, con la prospettiva di arrivare fino a 40mila. Una cifra che andrebbe ad insidiare il dato relativo al match contro il Liverpool (38.878) ed il primo posto stagionale di Napoli-Brescia (45.770), ma si giocò a fine settembre e la squadra all’epoca allenata da Ancelotti era in piena lotta scudetto”.