Tutti vogliono Koulibaly! Ancelotti in prima fila per la colonna del Napoli

La presenza di Kalidou Koulibaly è in dubbio per il big match dell’Epifania contro l’Inter. Il centrale deve ancora risolvere l’infortunio muscolare subito contro il Parma. In ogni caso, dovrebbe esserci con tutta probabilità per la partita contro la Lazio, a Roma, nell’ultima gara del girone d’andata. Si tratta evidentemente di un periodo delicato per il senegalese, che è stato anche svalutato sul mercato. Il prezzo del suo cartellino sarebbe compreso oggi tra i 65 e i 70 milioni di Euro.

Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Everton sarebbero disposti ad avviare una trattativa con il Napoli. Per assurdo, Carlo Ancelotti vede in Koulibaly il primo obiettivo da chiedere alla società nella finestra di mercato invernale. Curiosamente, finora sono solo squadre inglesi ad essersi fatte avanti per il difensore azzurro, ma De Laurentiis non sembra intenzionato a cederlo subito. Forse l’intenzione è quella di far lievitare nuovamente il prezzo del suo cartellino.