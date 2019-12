Sky, Marco Bucciantini dice la sua: “Ancelotti ha capito di non poter replicare ciò che ha fatto Sarri al Napoli”

Il giornalista Sky Mario Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli dovrà essere bravo a recuperare l’intensità di quel 4-3-3 visto con Sarri. È questo che faceva di quel Napoli lì qualcosa di straordinario. Ancelotti? Gli si chiedeva di arrivare più pronto a quelle partite decisive. Non poteva replicare quell’intensità, ha cercato di essere non identificabile in campo per gli avversari. Coi continui cambi di formazione ha provato a non dare punti di riferimento. Per qualche mese s’è visto un bel Napoli, poi qualcosa non è andato”.

Il tema del confronto fra Carlo Ancelotti e Maurizio Sarri tiene ancora banco, anche adesso che entrambi i tecnici hanno detto addio alla città del Vesuvio. In molti rimpiangono sia l’uno sia l’altro allenatore. Gennaro Gattuso ha poca esperienza in panchina e al momento rappresenta ancora un’incognita. Napoli è una sorta di scommessa per lui.