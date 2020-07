Serie A, parla Carlo Tavecchio: “Il protocollo per la ripresa del calcio a settembre non è ancora uscito”

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha parlato a ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda su Radio Marte, dell’inizio del prossimo campionato italiano. “Il protocollo per la ripresa del calcio a settembre non è ancora uscito. Se si parte 12 o 19 settembre il campionato andrà liscio senza bisogno dei playoff e dei playout. Credo che non ce ne sia bisogno. Semmai il problema è ridurre il numero delle partite nel corso di un’intera stagione. Non penso che tutte le squadre siano d’accordo. Il Var? Adesso sono saliti tutti sul carro, ho voluto io fortemente questo strumento tecnologico. Il canale della Lega? Credo sia un’idea intelligente quella di De Laurentiis. Il prodotto va valorizzato senza chiedere ad altri”.

Come noto, Aurelio De Laurentiis vorrebbe stravolgere il calendario della Serie A. I tempi sono molto ristretti e alla fine della prossima stagione si dovranno giocare gli Europei, che sono già stati rimandati di un anno. Insomma, non siamo ancora ad agosto, ma la situazione è tutt’altro che idilliaca.

