Serie A, il Lecce è categorico: “Oltre una certa data non si può andare”

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla ripresa della Serie A.

“L’imperativo è far ripartire il calcio nella massima sicurezza. L’occhio va alla salute e alla tutela di essa. Oltre a quello, dobbiamo cercare di scoprire soluzioni per i prossimi scenari del mondo del calcio. L’elemento imprescindibile è che venga sconfitto il Coronavirus. Dobbiamo ragionare per interessi generali e non personali. Poi le soluzioni possono essere varie. Oltre una certa data non si può andare, si andrebbero a creare soluzioni di compressione riguardo la prossima stagione. Di fronte ad un tavolo serve unione di tutte le componenti. Se ci fosse un passo indietro da parte di tutti, si potrebbe trovare una soluzione. Il modello Juve non è replicabile per tutti. Ci sono squadre come il Lecce che hanno molti giocatori in prestito, non si possono pagare dei stipendi a giocatori che poi rientreranno dai prestiti. Serve che si siedano ad un tavolo persone serie e trovare una soluzione”.